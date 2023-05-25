İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü? Ankara yağmura teslim oldu! Cadde ve sokaklar sular altında

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan ve bazı kesimlerde dolu şeklinde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yollarda yer yer su birikintileri oluştu.

Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 17:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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