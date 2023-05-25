25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü? Ankara yağmura teslim oldu! Cadde ve sokaklar sular altında

İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü? Ankara yağmura teslim oldu! Cadde ve sokaklar sular altında

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinde başlayan ve bazı kesimlerde dolu şeklinde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yollarda yer yer su birikintileri oluştu.

Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 17:12
  • 1
  • 24
İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü? Ankara yağmura teslim oldu! Cadde ve sokaklar sular altında

Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı. Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda su taşkınları meydana geldi. İstanbul Yolu'nun bazı kesimlerindeki su baskını nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü? Ankara yağmura teslim oldu! Cadde ve sokaklar sular altında

Eryaman'da evlerine gitmek için okuldan çıkan öğrenciler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Trafikteki bazı araçlar sular altında kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarından inerek güvenli alanlara geçti. Bu arada itfaiye ekipleri de su birikintilerinin olduğu bölgelerde tahliye çalışmaları başlattı.

  • 3
  • 24
İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü? Ankara yağmura teslim oldu! Cadde ve sokaklar sular altında

BAŞKENTTE METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI
Başkentte etkisini gösteren sağanak yağışı sonrası, metro istasyonu sular altında kaldı. Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara genelinde de kendisini yağmur ve dolu olarak gösterdi. Başkentte öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmurun ardından bazı metro istasyonları sular altında kaldı.

  • 4
  • 24
İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü? Ankara yağmura teslim oldu! Cadde ve sokaklar sular altında

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BAŞKENTİN BATISINI ETKİSİ ALTINA ALDI
Sincan ilçesinde uğrak noktaların başında gelen sanayi bölgesi, Sincan Belediyesi Pazar Yeri'nde araçlar sular altında ilerlemeye çalışırken, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

  • 5
  • 24
İl il oy toplamaya giden Yavaş bunları gördü mü? Ankara yağmura teslim oldu! Cadde ve sokaklar sular altında

VALİLİKTEN UYARI
Ankara Valiliği de kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyardı.