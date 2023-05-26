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AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Bekir Bozdağ, mazbatasını aldı

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Giriş Tarihi: 26.05.2023 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
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AK Parti’den Şanlıurfa milletvekili seçilen Bekir Bozdağ, mazbatasını aldı

14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, mazbatasını aldı.

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçilen Bekir Bozdağ, mazbatasını aldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Bozdağ "28. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri olarak mazbatalarımızı aldık." ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ'a Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abindin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti milletvekilleri, ilçe Belediye Başkanları ve partililer eşlik etti. Bozdağ, Şanlıurfa Adalet Sarayı'nda mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nda aldı.

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