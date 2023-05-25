İYİ Partili Berivan Gökoğlu Yıldızsoy'dan istifa kararı! İkinci tur için Başkan Erdoğan'a destek verecek
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken milletvekili seçimlerinde aldığı oy oranıyla hayal kırıklığı yaratan İYİ Parti'de istifalar üst üste geliyor. Sözde milliyetçilik üzerine bir politika sergileyen ancak HDP ile aynı masaya oturan İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu gibi isimlerin ardından yeni ayrılıklar yaşanıyor. İYİ Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kalkınma Başkanı Berivan Gökoğlu Yıldızsoy partisinden istifa ettiğini ve 2. tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken Başkan Erdoğan ilk turda aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
KANDİL'DE BAY KEMAL İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI
İlk turda arkasına PKK ve HDP desteğini almasına rağmen başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'de de büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
ADAYLIĞA GİDEN YOLA AKŞENER DAMGA VURDU
Ancak yedili koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden sürece Meral Akşener'in masadan kalkıp saatler içinde geri dönmesi damga vurmuştu. "Kumar masası" diye tanımlama yapan Akşener, saatler sonra masaya geri dönerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermişti.
AĞIRALİOĞLU HDP'DEN RAHATSIZ OLUP İSTİFA ETMİŞTİ
Bu süreçte İYİ Parti'de milliyetçi tavırlarıyla ön plana çıkan Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler koalisyonda yer alan HDP'den rahatsız olarak partilerinden istifa etmişti.
Ağıralioğlu açıklamasında "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada kendi isteklerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'den HDP'ye Meral Akşener'e kadar herkesi bombalamıştı.
SÖZDE MİLLİYETÇİLİK KARŞILIK BULMADI
Bu gelişmeler sonrası ilk tur seçimleri tamamlanırken İYİ Parti aldığı oy oranıyla adeta seçmeninde hayal kırıklığı yarattı. Sözde milliyetçi söylemler takınan İYİ Parti'nin HDP ile aynı koalisyonda yer alması sonrası seçmende karşılık bulmadı.
İYİ PARTİ'DEN AYRILIP ERDOĞAN'A DESTEK VERDİ
Diğer yandan partiden istifalar da üst üste gelirken İYİ Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kalkınma Başkanı Berivan Gökoğlu Yıldızsoy, Millet İttifakı içerisinde yaşanan polemikler nedeniyle partisinden istifa ettiğini, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde ise Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini belirtti.
İYİ Parti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kırsal Kalkınma Başkanı Yıldızsoy, yaptığı açıklamada, iki yıldır İYİ Parti'de üyeliğinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de taktığı rozetle katıldığım ve İYİ Parti'ye üye ettiğim 1000 kişiyle 25 Mayıs 2023 itibarıyla mevcut sorunlar, gerek ittifak içinde yaşanan polemiklerden dolayı istifa ediyorum. Partideki tüm görevlerimden ayrılıp, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum."
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