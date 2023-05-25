İYİ Partili Berivan Gökoğlu Yıldızsoy’dan istifa kararı! İkinci tur için Başkan Erdoğan’a destek verecek

AĞIRALİOĞLU HDP'DEN RAHATSIZ OLUP İSTİFA ETMİŞTİ

Bu süreçte İYİ Parti'de milliyetçi tavırlarıyla ön plana çıkan Yavuz Ağıralioğlu gibi isimler koalisyonda yer alan HDP'den rahatsız olarak partilerinden istifa etmişti.

Ağıralioğlu açıklamasında "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada kendi isteklerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'den HDP'ye Meral Akşener'e kadar herkesi bombalamıştı.