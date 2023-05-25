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Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan'dan Başkan Erdoğan'a destek: Türkiye'nin önüne çıkacak her engeli aşacak lider!

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Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan’dan Başkan Erdoğan’a destek: Türkiye’nin önüne çıkacak her engeli aşacak lider!

Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan ederek, "Ülkemizin önüne çıkacak her türlü engeli aşacak lider Başkan Erdoğan'dır" dedi. Diğer taraftan Doğan, HDPKK'nın da içinde yer aldığı 7'li ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı eleştirerek, "Terör örgütü PKK ile iş tutanların safında olmak şehitlere ve ailelerine saygısızlık olur" ifadelerine yer verdi.

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