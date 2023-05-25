Fikir ve aksiyon adamı: Necip Fazıl Kısakürek! Vefatının 40. yıl dönümünde anılıyor
Türk edebiyatında "Üstad" olarak anılan şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 40. yılında anıldı. Öte yandan Şeyma Kısakürek, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yılında yapılan çalışmaları anlattı. Kısakürek, "Biz vakıf olarak 40. yıla ithafen kırk eser ortaya koyalım dedik. Bu 40 eseri 80 bin baskı yapıyoruz. Ziyaretçilerimize hediye edeceğiz" dedi.
Kısakürek'in Eyüpsultan'daki kabri başında gün boyu düzenlenecek anma etkinliği, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Müftüsü Safi Arpaguş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın katılımıyla başladı.
İstanbul İl Müftüsü Arpaguş'un okunan hatmi şeriflerin duasını yaptığı programda, Eyüp Sultan Camii müezzin ve kayyımı Hafız Davut Şensoy da Kur'an-ı Kerim okudu.
GENÇLER ANMA PROGRAMINA İLGİ GÖSTERDİ
Türk düşünce hayatında, fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan Kısakürek'i anmak için düzenlenen programa çok sayıda genç katıldı. Eyüpsultan, Esenler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Tuzla'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçedeki okullarda okuyan gençler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kısakürek'in kabri başına geldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Eyüpsultan'daki Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kısakürek'in sevenleri kabri başında dualar etti ve usta şairin şiirlerini okudu.
Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gençlik merkezleri tarafından Kısakürek'in kabri başında ve farklı mekanlarda düzenlenen etkinlikler gün boyunca devam edecek.
Şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yılı dolayısıyla 2 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma programı düzenlenecek.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Kısakürek Sönmezocak, vefatının 40. yılında vakıf ile Büyük Doğu Yayınlarının çalışmalarını ve gelecek planlarını anlattı.
Vakfın 2015'te kurulduğunu aktaran Sönmezocak, 2015'ten 2019'a kadar hummalı bir çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Elimizdeki bütün dokümanları tasnif ettik, taradık ve dijitalleştirdik. 2019 yılında Ümraniye'deki merkezimizde hem kalıcı bir hatıra odası hem de arşiv araştırma merkezini hayata geçirdik. O günden beri çok kıymetli araştırmacıları, akademisyenleri ve öğrencileri ağırlıyoruz. Hem hatıra odamızda hem de araştırma merkezimizde misafirlerimizi ağırlayıp üstadı bir nebze de olsa onlara hissettirebilmek gayesiyle çalışıyoruz." dedi.
Sönmezocak, 2023'ün Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 40. yılı, Büyük Doğu idealinin ise 80. yıl dönümü olduğunu belirterek, 3 Haziran'da açılacak "Bir Şiir Bir Hayat" sergisinin, dijital enstalasyonların bol olduğu Sakarya Türküsü ile devam edeceğini kaydetti.
"VAKIF OLARAK 40. YILA İTHAFEN KIRK ESER ORTAYA KOYALIM DEDİK"
Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Sönmezocak, Kısakürek'in vefatının 40. yılı dolayısıyla 2 Haziran'da AKM'de anma programı düzenleyeceklerini dile getirerek, şu bilgileri verdi:
"Vefatının 40. yılına ithafen 40 eser planladık. Üstadın ömrü boyunca yazdığı yüzden fazla eseri var. Biz vakıf olarak 40. yıla ithafen kırk eser ortaya koyalım dedik. Bu 40 eseri 80 bin baskı yapıyoruz. Ziyaretçilerimize hediye edeceğiz. Bu eserler üstadın o dönem kullandığı kapaklarla bir hatıra baskısı olarak hayata geçecek. 2 Haziran'da Yücel Arzen'in bir konseri, film gösterimi ve sürpriz gösterilerimiz olacak. Arkasından da Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'Bir Adam Yaratmak' piyesini sahneleyecek."
Vakıf bünyesindeki araştırma merkezinin akademisyenler ve araştırmacılardan büyük ilgi gördüğüne işaret eden Sönmezocak, Necip Fazıl ile ilgili araştırma yapmak isteyenlere kaynak taraması yaparak her türlü materyale ulaşım imkanı sağladıklarını ifade etti.
Şeyma Kısakürek Sönmezocak, 1945'ten 1978'e Büyük Doğu dergilerinin tıpkıbasımlarını 10 ciltlik bir çalışmayla bir araya getirdiklerinin altını çizerek, şunları aktardı:
"Bu bizim hayalimizdi. Çok şükür pandemi gibi bir sürecin ardından bunu hayata geçirebildik. 1945-1978 arasındaki bütün dergilerin tıpkıbasımlarını yaptık, bu çok ciddi bir külliyat demek. Özel bir baskı yapıldı, ahşap kutu içine kondu. Aslında hem o dönemin kokusunu anlayabilmek için hem inanılmaz bir arşiv değeri olan bir takım oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle 1000 adet sınırlı baskı yaptık, isme özel sertifikalar hazırlanarak okuyucularımıza ulaştırıyoruz."
"SONRASI İÇİN DE GÖNÜLLERİMİZDE MAHFUZ BİR SÜRÜ HAYALİMİZ VAR"
Necip Fazıl Kısakürek'in hatırasını gelecek nesillere ulaştırmak için projeler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Sönmezocak, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Vakfı kurduğumuzda kalıcı bir hatıra odası ve arşiv araştırma merkezi hayalimiz vardı. Bunları gerçekleştirdik. Bundan sonrası için de gönüllerimizde mahfuz bir sürü hayalimiz var. İnşallah imkan ve destek bulursak Necip Fazıl Enstitüsünü hayata geçirebiliriz. Çünkü Necip Fazıl'ın 100'den fazla eseri ve çok okuyanı var. Onların hepsini bir merkezde toplasak, eserleri üzerinde daha derin çalışmalar yapabilsek, herhangi bir cümlesi üzerinde saatlerce tefekkür edebilsek... Bu imkan sağlanırsa ne güzel olur.
Arşiv ve araştırma merkezi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halihazırda mevcut bulunan arşivimize yeni kitaplarımızı, yeni dergilerimizi eklemeye gayret gösteriyoruz. Müzayedeleri ve sahafları takip ediyoruz, üstada ait herhangi bir şey varsa bu bünyeye almaya gayret gösteriyoruz. Dağılmayalım ki onu sevenler de dağılmak zorunda kalmasınlar istiyoruz. Bazı gönüldaşlarımız elindeki belgeleri bize getiriyor. Bunlar bizim için çok kıymetli. Üniversiteler de yine ellerinde herhangi bir şey varsa bizimle paylaşıyor. Büyük Doğu Yayınları olarak üstadın vasiyetinde söylediği gibi bir şeyi incitmeden ve hiçbir harfe dokunmadan yayınlarımızı devam ettiriyoruz. Kitaplarının çevirileriyle yurt dışına da eserlerinin ulaşmasını sağlıyoruz."
Şeyma Kısakürek Sönmezocak'ın küratörlüğünü üstlendiği, NFKKAV tarafından hazırlanan "Bir Şiir Bir Hayat/Sakarya Türküsü" başlıklı sergi, anma etkinlikleri kapsamında, 3-11 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Galeri'de ziyaretçileri ağırlayacak.
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