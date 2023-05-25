Fikir ve aksiyon adamı: Necip Fazıl Kısakürek! Vefatının 40. yıl dönümünde anılıyor

Vakıf bünyesindeki araştırma merkezinin akademisyenler ve araştırmacılardan büyük ilgi gördüğüne işaret eden Sönmezocak, Necip Fazıl ile ilgili araştırma yapmak isteyenlere kaynak taraması yaparak her türlü materyale ulaşım imkanı sağladıklarını ifade etti.

Şeyma Kısakürek Sönmezocak, 1945'ten 1978'e Büyük Doğu dergilerinin tıpkıbasımlarını 10 ciltlik bir çalışmayla bir araya getirdiklerinin altını çizerek, şunları aktardı:

"Bu bizim hayalimizdi. Çok şükür pandemi gibi bir sürecin ardından bunu hayata geçirebildik. 1945-1978 arasındaki bütün dergilerin tıpkıbasımlarını yaptık, bu çok ciddi bir külliyat demek. Özel bir baskı yapıldı, ahşap kutu içine kondu. Aslında hem o dönemin kokusunu anlayabilmek için hem inanılmaz bir arşiv değeri olan bir takım oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle 1000 adet sınırlı baskı yaptık, isme özel sertifikalar hazırlanarak okuyucularımıza ulaştırıyoruz."