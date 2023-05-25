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Bakan Çavuşoğlu'ndan CHP'nin seçim manipülasyonuna tepki: "Bunlarda utanma diye bir şey yok"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2023
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Bakan Çavuşoğlu’ndan CHP’nin seçim manipülasyonuna tepki: Bunlarda utanma diye bir şey yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde AK Parti ve MHP Sandık Kurulu üyelerine hitap etti. 14 Mayıs gecesi CHP'li belediye başkanlarının 'kazandık' şeklinde yaptığı açıklamalara tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Bunlarda utanma diye bir şey yok. Yalanı hiç çekinmeden söylüyorlar. Aslında bunlar doğruyu, yalan bulamazlarsa belki söylerler ama yalan bulmakta zorluk çekmiyorlar, maşallahları var." dedi.

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