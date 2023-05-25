Demokrat Partili Faik Tunay'dan 8'liye sert eleştiri: "HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması zor!"

'KEMAL BEYİN SEÇİMİ KAZANMASI ZOR'

Bu seçimlerden sonra yepyeni bir jenerasyon geliyor. Siyasetin dilinin de değişmesi lazım. Bu tabloda bu seçimde iki buçuk milyon fark var. bu olanlar ışığında çok ekstra bir efor sarf edilmesi gerekiyor ki öne geçilsin. Kaldı iki gün. Bu tabloda bu zor gözüküyor.

"KILIÇDAROĞLU, ERKEN SEÇİME GİDER"

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olması halinde Meclis ile uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için erken seçim kararı alacak.