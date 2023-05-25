İHA ve SİHA’lara iftira atan Kılıçdaroğlu’na yanıt Haluk Bayraktar’dan: Takoz koymayın başka ihsan istemez

Sn. Kılıçdaroğlu, Baykar'dan bahsederken "tek sorunumuz rekabet ortamının yaratılması" demişsiniz.

Sadece siz değil, son dönemde karşılaştığımız iftira ve karalamaları dile getirenler de bu temelsiz argümana sarıldılar.

Daha önce size ve diğerlerine cevaben anlattıklarımızı tekrar tane tane izah edeceğim.

Hatırlarsanız, Milli SİHA'lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır'da, İzmir'de, Malatya'da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamıştınız. Sezgin Tanrıkulu'nun ismi verilince duymazdan gelmiştiniz.

Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız.

Nihayet, başka bir iftirayı siz atınca, Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti.

Kazanılacak tutarın da şehit ailelerine bağışlanmasını vasiyet etmişti.

Bu tutarsız halinizi bir kez daha milletimizin takdirine sunuyoruz.