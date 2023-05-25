İHA ve SİHA'lara iftira atan Kılıçdaroğlu'na yanıt Haluk Bayraktar'dan: Takoz koymayın başka ihsan istemez
8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerindeki söylemlerinden dolayı bozulan imajını düzeltmek için katıldığı bir programda İHA ve SİHA'lara attığı iftira ile sosyal medyada yaylım ateşine tutuldu. Baykar'ın ürettiği yerli ve milli İHA-SİHA'lar için "rekabeti engelliyor" iftirasını atan Kılıçdaroğlu'na yanıt şirketin Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar sosyal medyadan verdiği yanıtta "Biz gerçekleri anlatmaktan yorulduk, siz ise cümle arasına, kelime oyunlarıyla sıkıştırılmış ifadelerle hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız. Destek talebimiz yok, takoz koymayın başka ihsan istemeyiz" ifadelerine yer verdi.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı Youtube yayınında Baykar ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi. Haluk Bayraktar, "Sn. Kılıçdaroğlu, Baykar'dan bahsederken "tek sorunumuz rekabet ortamının yaratılması" demişsiniz. Sadece siz değil, son dönemde karşılaştığımız iftira ve karalamaları dile getirenler de bu temelsiz argümana sarıldılar." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN BAYKAR'IN GELİŞTİRDİĞİ İHA VE SİHA'LAR İÇİN "REKABETİ ENGELLİYOR" İFTİRASI
Oğuzhan Uğur'un programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu Baykar'ın geliştirdiği İHA/SİHA'lar için "rekabeti engelliyor" iftirasını atarak şu ifadeleri kullandı:
"Kendisi üretsin, çalışsın hiçbir engel yok. İHA'yı da üretsin SİHA'yı da üretsin. Burada tek sorunumuz rekabet ortamının yaratılması lazım. Çünkü aynı İHA'ları SİHA'ları yapan başka kuruluşlar da var. Kamu kuruluşları da engel çıkarmamak lazım. Yapsınlar, rekabet olsun. Bunlara hiçbir engelimiz yok. Adı üstünde milli savunma.
BAYKAR GENEL MÜDÜRÜ HALUK BAYRAKTAR: DESTEK TALEBİMİZ YOK, TAKOZ KOYMAYIN BAŞKA İHSAN İSTEMEYİZ…
İHA ve SİHA'ları ile dünyadaki harp tarihini değiştiren Baykar, sınıfının en iyi silahlarını üreterek alanında 1 numara oldu. Dünyanın önde gelen savunma sanayi harcamaları yapan ülkelerin de takdirini kazanan yerli ve milli İHA-SİHA projelerini üreten Baykar firmasının Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun attığı iftaya kendi sosyal medya hesanından cevap vererek gerçekleri tek tek gözler önüne serdi.
Sn. Kılıçdaroğlu, Baykar'dan bahsederken "tek sorunumuz rekabet ortamının yaratılması" demişsiniz.
Sadece siz değil, son dönemde karşılaştığımız iftira ve karalamaları dile getirenler de bu temelsiz argümana sarıldılar.
Daha önce size ve diğerlerine cevaben anlattıklarımızı tekrar tane tane izah edeceğim.
Hatırlarsanız, Milli SİHA'lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır'da, İzmir'de, Malatya'da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamıştınız. Sezgin Tanrıkulu'nun ismi verilince duymazdan gelmiştiniz.
Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız.
Nihayet, başka bir iftirayı siz atınca, Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti.
Kazanılacak tutarın da şehit ailelerine bağışlanmasını vasiyet etmişti.
Bu tutarsız halinizi bir kez daha milletimizin takdirine sunuyoruz.
REKABET MESELESİNE GELİNCE...
Baykar, rekabet sayesinde doğdu, rekabet ederek sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından biri oldu.
Türkiye Baykar'dan önce İsrail'den İHA alıyordu. Baykar İHA üretti, İsrail firmasıyla rekabet etti ve Türkiye'ye daha kaliteli İHA'ları 10'da 1 maliyetle tedarik etti.
Hâlihazırda Türkiye'de İHA üretimi yapan biri vakıf şirketi, 7 firma var. Hangi tekelden bahsediyorsunuz?
Baykar, ABD, İsrail ve Çin firmalarını rekabette geride bıraktı, 30 ülkeye ihracat yaptı. Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı oldu.
BİZ Mİ REKABETTEN ÇEKİNECEĞİZ?
Baykar, şimdiye kadar Ar-Ge yatırımının tamamını öz kaynaklarıyla yaptı. Tek kuruş nakit, devlet hibesi ya da banka kredisi almadı. Elde ettiği tüm gelirlerin %75'ini, bu yılki gelirlerinin %99,3'ünü ihracattan kazandı. 2022 ihracatı 1.2 milyar dolar.
REKABETTEN NEDEN KORKALIM?
Türkiye'de toplam savunma harcamaları içinde Baykar'ın payı %1'in altında. Hangi tekelden bahsediyorsunuz?
Baykar'ın öncülüğünde 2.5 milyonu aşkın ziyaretçinin katılımı ile düzenlenen Teknofest'te bu yıl yarışan 332 bin takım ve 1 milyon genç içinde 4.000'den fazla İHA takımı vardı. Bu yarışmalardan yepyeni teknoloji şirketleri doğuyor.
Siz değil Türkiye'den, dünyadan bize benzer bir örnek daha gösterebilir misiniz?
Yunanistan'dan Amerika'ya kadar dünyanın en önemli yayın organları Milli SİHA'larımızın paradigma değiştirdiğini, savunma doktrinlerinin yeniden yazıldığına dair makaleler yayınladı. Ancak içerde yaptığımız işe dair söylenen, yazılan, hep aynı algı, hep aynı iftiralar...
BAYKAR REKABETTEN KAÇAR MI?
Desteklerken (!) keşke hakikati çarpıtmasaymışsınız.
Tekrar anlatayım; derdimiz Türkiye'de tekel olmak filan değil. Biz Türkiye için, terörle mücadelemiz için bu İHA'ları ürettik. Asıl Baykar öncesinde tekel ve yurtdışı bağımlılığı vardı. Ülkemizin bu alanda yakaladığı dünya liderliğini sürdürmesini istiyoruz. Nuri Demirağ'a konulan engeller konulsa, üretim izni verilmese, test uçuşları için izin verilmese, bu İHA'lar geliştirilmeye nasıl devam edilecek?
Amasız, fakatsız bir desteğinizi görmek için daha ne olması lazım…
Bizim için "rekabete girmeden iş yapıyorlar" iması yapmaktan vazgeçin.
Bizi ziyaretinizi tekrar tekrar anlatıyorsunuz. Fakat o ziyarette size anlattıklarımızı da, sonrasında ortaya koyduklarımızı da malesef hiç anlamamışsınız.
Biz gerçekleri anlatmaktan yorulduk, siz ise cümle arasına, kelime oyunlarıyla sıkıştırılmış ifadelerle hakikati çarpıtmaktan yorulmadınız.
Destek talebimiz yok, TAKOZ koymayın başka ihsan istemeyiz…
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