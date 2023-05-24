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Yurt dışı oy kullanma sayısı rekora koşuyor! İşte son rakam

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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Yurt dışı oy kullanma sayısı rekora koşuyor! İşte son rakam

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 733 bin 940'a ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.

Yüksek Seçim Kurulu, saat 22.00 itibarıyla yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 733 bin 940 olduğunu açıkladı.

İLK TURDA 1 MİLYON 691 BİN 287 OY KULLANILDI
İlk tur seçimlerinde yurtdışında oy verme işlemi 28 Nisan'da başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti. YSK'nın kesin sonuçlarına göre yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı.

Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı yüzde 49.40 olmuştu.

Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmıştı. Bu oylardan 146 bin 847'si geçerli, bin 336'sı geçersiz sayılmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı yüzde 4.33 olmuştu.

Yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan toplan oy sayısı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 839 bin 461 olmuştu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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