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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

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