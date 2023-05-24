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Tayfun Balistik Füzesi nedir, özellikleri neler? ROKETSAN Tayfun Balistik Füze kaç kilometre menzile sahip?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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Tayfun Balistik Füzesi nedir, özellikleri neler? ROKETSAN Tayfun Balistik Füze kaç kilometre menzile sahip?

Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun'un dünyada büyük yankı uyandırdı. 23 Mayıs Salı günü Rize'de deneme atışı gerçekleşene Tayfun göz doldurdu. Savunma sanayisinin yeni gözdelerinden olan Tayfun Yunanı çıldırttı. Peş peşe gelen açıklamaların ardından füzeye dair detaylar ve özellikleri bir kez daha üst sıraya taşıdı. Peki Tayfun Balistik Füzesi nedir, özellikleri neler? ROKETSAN Tayfun Balistik Füze kaç kilometre menzile sahip?

Tayfun Balistik Füzesi nedir, özellikleri neler sorusunun cevabı merak ediliyor. Tüm dünyada büyük ilgi gören Tayfun Balistik Füzesi'ne ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki Tayfun füzesi nedir, özellikleri nelerdir? Tayfun füzesi menzili ne kadar, hızı saatte kaç kilometre? İşte detaylar...

TAYFUN FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Son yaptığımız Tayfun testidir o Yunanlıları çıldırtan. Devam eden süreçte inşallah bu adımlardan bir tanesi ve şimdi onun mesafesini artıracaklar. Yani 561 kilometre filan şu anda menzili bunu daha da uzatmak... Tabii bu 561 kilometre Yunanlıları tamamen Atina bunun menzili içinde diye ürkütmeye başladı, kırmızı alarm verdiler. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zamanı geldiğinde vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

TAYFUN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR, HIZI NE KADAR?

Taktik Balistik Füze (Tactic Ballistic Missile) (TBM) 300 km'den az menzile sahip BF sistemidir.

Kısa Menzilli Balistik Füze (Short-Range Ballistic Missile) (SRBM) 300 ile 1000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.

Orta Menzilli Balistik Füze (Medium-Range Ballistic Missile) (MRBM) 1000 ile 3000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.

Uzun Menzilli Balistik Füze (Intermediate Range Ballistic Missile) (IRBM) 3000 ile 5550 km arasında menzile sahip BF sistemidir.

Kıtalararası Balistik Füze (İntercontinental Ballistic Missile) (ICBM) 5000 km ve üzeri menzile sahip olan BF sistemidir.

Denizaltından Atılan Balistik Füze (Submarine Launched Ballistic Missile) (SLBM)

TAYFUN FÜZESİ NEREDEN ATILDI?

Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

BALİSTİK FÜZELER NEDEN ÖNEMLİ?

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.

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