Pandemide kesilen cezalar iade mi edilecek son dakika? Ödenen paralar geri mi alınacak? Resmi Gazete’de yayımlandı!

Kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İptaline oyçokluğuyla karar verildi" denildi.