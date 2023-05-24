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Pandemide kesilen cezalar iade mi edilecek son dakika? Ödenen paralar geri mi alınacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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Pandemide kesilen cezalar iade mi edilecek son dakika? Ödenen paralar geri mi alınacak? Resmi Gazete’de yayımlandı!

"Pandemide kesilen cezalar iade mi edilecek son dakika? " sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin karar 24 Myıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Ödenen paralar geri mi alınacak?

"Pandemide ödenen para cezaları iade mi edilecek?" sorusu son dakika haberinin ardından araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan itirazın karar metni Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Ödenen paralar geri mi alınacak? İşte, detaylar...

YENİ KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Koronavirüs pandemisi döneminde kesilen cezalara ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan itirazın karar metni Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek.

Kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İptaline oyçokluğuyla karar verildi" denildi.

CEZALAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın sonlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silindi.

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