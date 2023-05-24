ATA İttifakı partileri kimlerden oluşuyor? 2023 ATA İttifakı partileri ve genel başkanları kimler?
GÜNDEM ahaber.com.tr
ATA İttifakı partileri kimlerden oluşuyor sorusunun cevabı merak ediliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birleşen ATA İttifakı partileri merak ediliyor. Adayları Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki 2023 ATA İttifakı partileri ve genel başkanları kimler?
ATA İttifakı partileri kimlerden oluşuyor sorusunun cevabı merak ediliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birleşen ATA İttifakı partileri merak ediliyor. Adayları Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki 2023 ATA İttifakı partileri ve genel başkanları kimler?
ATA İTTİFAKI PARTİLERİ 2023
*Zafer Partisi,
*Adalet Partisi,
*Doğru Parti,
*Türkiye İttifakı Partisi
*Ülkem Partisi
ATA İTTİFAKI PARTİLERİNİN GENEL BAŞKANLARI KİM?
Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet ÖZ
Doğru Parti Genal Başkanı Rifat Serdaroğlu
Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam
Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan
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