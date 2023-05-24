ATA İttifakı partileri kimlerden oluşuyor? 2023 ATA İttifakı partileri ve genel başkanları kimler?

ATA İttifakı partileri kimlerden oluşuyor sorusunun cevabı merak ediliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birleşen ATA İttifakı partileri merak ediliyor. Adayları Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki 2023 ATA İttifakı partileri ve genel başkanları kimler?