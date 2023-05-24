24 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ATA İttifakı partileri kimlerden oluşuyor? 2023 ATA İttifakı partileri ve genel başkanları kimler?

ATA İttifakı partileri kimlerden oluşuyor? 2023 ATA İttifakı partileri ve genel başkanları kimler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023
ABONE OL
ATA İttifakı partileri kimlerden oluşuyor? 2023 ATA İttifakı partileri ve genel başkanları kimler?

ATA İttifakı partileri kimlerden oluşuyor sorusunun cevabı merak ediliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birleşen ATA İttifakı partileri merak ediliyor. Adayları Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki 2023 ATA İttifakı partileri ve genel başkanları kimler?

ATA İttifakı partileri kimlerden oluşuyor sorusunun cevabı merak ediliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birleşen ATA İttifakı partileri merak ediliyor. Adayları Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki 2023 ATA İttifakı partileri ve genel başkanları kimler?

ATA İTTİFAKI PARTİLERİ 2023

*Zafer Partisi,

*Adalet Partisi,

*Doğru Parti,

*Türkiye İttifakı Partisi

*Ülkem Partisi

ATA İTTİFAKI PARTİLERİNİN GENEL BAŞKANLARI KİM?

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet ÖZ

Doğru Parti Genal Başkanı Rifat Serdaroğlu

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam

Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA