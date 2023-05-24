ABD gazetesi The Washington Post depremzedelere seçimi sordu!

Depremin ardından tam teşekküllü bir konteynere yerleştiklerini söyleyen 18 yaşındaki gencin ifadeleri ise şöyle:

"Erdoğan çok iyi bir adam. Allah razı olsun depremden sonra bize çok iyi baktı. Erdoğan mağdurlara çok yardımcı oldu. Bunlar apaçık görünen şeylerdir"