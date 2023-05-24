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Bakan Murat Kurum gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu! "Sinan Oğan taraftarının desteği Cumhur İttifakı olacaktır"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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Bakan Murat Kurum gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu! Sinan Oğan taraftarının desteği Cumhur İttifakı olacaktır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesini değerlendiren Bakan Kurum, "Sinan Oğan doğru olanı yaptı. Baktığınızda söylemleri, beklentileri zaten bizim vatandaşımıza 21 yıldır yaptığımız, bundan sonra da vadettiğimiz işler. Dolayısıyla burada büyük bir çoğunluğunun, Sinan Oğan taraftarının yine Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımızdan yana desteği olacaktır." dedi.

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