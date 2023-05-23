Teröristbaşı Duran Kalkan’ın yakın koruması enselendi! İçişleri Bakanlığından flaş açıklama

Soylu şu ifadeleri kullandı;

"Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda: terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.