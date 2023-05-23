Teröristbaşı Duran Kalkan'ın yakın koruması enselendi! İçişleri Bakanlığından flaş açıklama
Son dakika haberi | PKK terör örgütüne yönelik olarak Tekirdağ merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında terörist başı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan teröristin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Konuyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın koruması yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı." dedi.
Soylu şu ifadeleri kullandı;
"Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda: terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.
Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler"
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