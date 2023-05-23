Bayrampaşa'da tuvalet temizliği sırası kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir tekstil atölyesinde tuvaleti kimin temizleyeceği ile ilgili tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, etraftakilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha sonra dükkan dışında da tartışan şahıslardan biri diğerini bıçaklayarak öldürdü.
Bayrampaşa'da gündelik işçi olarak çalıştıkları işyerinde tuvaleti kimin temizleyeceği yüzünden çıkan tartışmada Salih Sıbıka (58) bıçaklanarak öldürüldü.
Dakikalarca süren ve cinayetle sonuçlanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
Bayrampaşa, Terazidere Mahallesinde 20 Mayıs'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda tekstil atölyesinde günlük işçi olarak çalışan Ahmet A. ile Salih Sıbıka tartışmaya başladı.
Görgü şahitlerinin ifadelerine göre ortak kullanılan tuvaleti kimin temizleyeceği konusunda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren kavga sırasında taraflar içerde bulunan diğer çalışanlar tarafından güçlükle ayrıldı. Ancak dışarı çıktıktan 5 dakika sonra tekrar işyerine gelen Ahmet A., Salih Sıbıka'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sırasında bir çalışanda yaralanırken, hastaneye kaldırılan Salih Sıbıka hayatını kaybetti.
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma olaydan sonra kaçan Ahmet A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Bayrampaşa'da yakalanan ve Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ahmet A. poliste verdiği ifadesinde olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söyledi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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