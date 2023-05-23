Bayrampaşa’da tuvalet temizliği sırası kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre ortak kullanılan tuvaleti kimin temizleyeceği konusunda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren kavga sırasında taraflar içerde bulunan diğer çalışanlar tarafından güçlükle ayrıldı. Ancak dışarı çıktıktan 5 dakika sonra tekrar işyerine gelen Ahmet A., Salih Sıbıka'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sırasında bir çalışanda yaralanırken, hastaneye kaldırılan Salih Sıbıka hayatını kaybetti.