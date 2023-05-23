Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Suriye’nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin, Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı, operasyonlarının uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Bizim tek hedefimiz teröristler. Kimsenin dini, etnik ve mezhepsel kökeni ile ilgilenmiyoruz. Bazı fitne odakları bizim terör ile olan mücadelemizi sanki Kürt kardeşlerimize yönelik yapılıyormuş gibi anlam yüklemeye çalışıyorlar. Bu kabul edilemez, alçakça ve haince bir hareket. Kürtler ve Türkler yüzyıllarca beraber yaşıyor, ekmeğini ve suyunu paylaşıyor. Milli Mücadele'yi beraber yaptık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Cumhuriyeti beraber kurduk, 85 milyon biriz, beraberiz, bunu kimse bozamayacak. Terörle mücadelemiz artan bir tempoda devam ediyor.

Bir ay içinde 126 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin önünde iki yol var. Ya teslim olacaklar ya da yok olup gidecekler. Başka çıkar yolu yok. 'Operasyonlar dursun' gibi bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, büyüktür."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kişilikli ve kimlikli politikalarla uluslararası alanda özne haline geldiğini, söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke olduğunu aktaran Akar, yurt dışında son dönemde artan Türk düşmanlığı ve İslam karşıtlığına dikkati çekti.

Batı'nın "itibarlı" olarak nitelendirilen bazı yayın organlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki söylemlerini hatırlatan Akar, "Bu dergiler, gazeteler ülkemize, Cumhurbaşkanı'mıza karşı son derece seviyesiz ithamlarda bulundular. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunları şiddetle kınıyor, yaptıkları uygulamaları lanetliyoruz." dedi.