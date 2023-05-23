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Bakan Mustafa Varank Bursa'da düzenlenen etkinlikte konuştu: "Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri artık sakıt durumdadır"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2023
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Bakan Mustafa Varank Bursa’da düzenlenen etkinlikte konuştu: Kılıçdaroğlu’nun söyledikleri artık sakıt durumdadır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Sivil Toplum Kuruluşları ile Büyük Buluşma” programında yaptığı konuşmada, 11 seçimdir yenilen CHP’ye samimiyetle oy veren vatandaşlara çağrı yaptı. Bakan Varank, “Eğer bu seçimde değişim olsun istiyorsanız değiştirmeniz gereken kişi sizin genel başkanınız, değişim oradan başlayacak." dedi.

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