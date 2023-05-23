MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercihleri hangi tarihte bitecek, son gün ne zaman? personeltemin.msb.gov.tr aday işlemleri...
"MSÜ tercihleri hangi tarihte bitecek, süre uzatıldı mı?" sorusu adaylar tarafından gündeme getirildi. Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı MSÜ sınavına giren öğrenciler şimdi ise tercih sonuçlarını bekliyor. Tercihler hakkında son dakika açıklaması yapıldı. MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercihleri son gün ne zaman?
"MSÜ tercih işlemleri uzatıldı mı son dakika?" sorusu adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tercih tarihlerinin uzatıldığına yer verildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihler ne zaman sona erecek? İşte, MSÜ son dakika gelişmeleri...
MSÜ TERCİHLERİ HANGİ TARİHE KADAR UZATILDI?
MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri 29 Mayıs saat 23.59'a kadar uzatıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 29 Mayıs saat 23.59'a kadar sürecek.
Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.
2023 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Milli Savunma Üniversitesi tercihlerini gerçekleştiren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. MSB tarafından yapılan duyuru sonrasında MSÜ tercihleri 3-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınmaya başlarken tercih sonuçları ile ilgili bir duyuru yapılmadı. MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor.
MSÜ İÇİN BOY KAÇ OLMALI?
Erkeklerde en az 165 cm, Kadınlarda (HHO hariç) en az 160 cm olarak, Hava Harp Okulu erkek ve kadın adayları için boy standartları 165-190 cm aralığında uygulanmaktadır. Adayların mülakat aşamasına katılmalarından önce mülakat komisyonuna ön veri oluşturmak amacıyla uygulanmaktadır.
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE KİMLER KATILABİLİR?
MSÜ sınavına girmek isteyen adayların Harp Okulu için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulu için 21 yaşında olmaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, lise ya da dengi okuldan mezun olan adaylar yaş, kilo ve boy şartlarını yerine getirdiklerinde MSÜ sınavına girebilir.
MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Beşeri ve Sosyal Bilimler bölümü, hukuk, sosyoloji ve psikoloji alanları ana bilimlerine ait servis dersleri vermektedir.
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