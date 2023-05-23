MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercihleri hangi tarihte bitecek, son gün ne zaman? personeltemin.msb.gov.tr aday işlemleri...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE KİMLER KATILABİLİR?

MSÜ sınavına girmek isteyen adayların Harp Okulu için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulu için 21 yaşında olmaları gerekir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, lise ya da dengi okuldan mezun olan adaylar yaş, kilo ve boy şartlarını yerine getirdiklerinde MSÜ sınavına girebilir.