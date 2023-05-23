Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzedelerle buluşacak

SİVAS'TA HALKA HİTAP EDECEK

Başkan Erdoğan, daha sonra Sivas'a geçecek. Son olarak 3,5 yıl önce ziyaret ettiği şehirde Sivaslılara hitap edecek. Hükümet meydanında gerçekleşecek program 16.30'da başlayacak.