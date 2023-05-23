MİT’ten Mossad operasyonu! Casusluk şebekesi çökertildi

TEHDİT İÇERİKLİ PAKET GÖNDERDİ

Küçükkaya, hedef şahısların aile bireylerinin yurt dışı giriş- çıkış kayıtları, telefon görüşme ve sinyal bilgileri, banka hesap ve mal varlığı gibi bilgileri toplayarak Mossad'a servis etti.

Kendisine verilen hedef şahısları bizzat takip eden, bu kişilerin ev ve iş yerleri çevresinde olası bir eylem için keşif yaptığı saptanan Küçükkaya'nın hedefindeki bir şahsa tehdit içerikli paket bile gönderdiği tespit edildi.