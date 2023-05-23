MİT'ten Mossad operasyonu! Casusluk şebekesi çökertildi
MİT, Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. MİT, Mossad adına Türkiye’de faaliyet yürüten casuslara operasyon yaptı. Mossad tarafından Avrupa’da eğitim verilen şebeke lideri Selçuk Küçükkaya ve 12 kişi yakalandı.
İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu bir casusluk hücresi daha deşifre oldu. MİT'le İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1.5 sene boyunca koordineli bir şekilde yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mossad'ın Türkiye'de hedefine aldığı İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 şahsa yönelik casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.
1.5 sene boyunca adım adım izlenen şebekenin deşifre olmasını, hedefteki kişilerden birine gönderilen tehdit içerikli paket sağladı.
MOSSAD FETÖ'CÜ ÜZERİNDEN ULAŞTI
Edinilen bilgilere göre Mossad, casusluk hücresinin lideri Selçuk Küçükkaya'ya, FETÖ firarisi eski TSK personeli Serkan Özdemir vasıtasıyla ulaştı.
Küçükkaya, yurt dışındaki görüşmelerde, kendilerini Hose-Jorhe Satıa, Thomas Alfonso ve Raul olarak tanıtan Mossad mensuplarının talimatlarını harfiyen yerine getirdi.
YURTDIŞINDA GÖRÜŞTÜ
Küçükkaya ve Mossad arasındaki temaslar, genellikle yurt dışında Avrupa'nın birçok ülkesinde yüz yüze gerçekleştiriyordu.
Küçükkaya, bu buluşmalarda Mossad yöneticileri tarafından bir takım testlerden geçirildi. Mossad, 5'inci görüşmede Küçükkaya'ya casusluk teklifinde bulundu.
CASUSLUK EĞİTİMİ ALDI
Küçükkaya, Mossad'ın hedefinde olan 1 şirket ve 23 şahsı takip edebilmek için ayrı bir şekilde casusluk eğitiminden geçirildi, kendisine gizli haberleşme sistemi öğretildi.
Bu öğretilen sistem üzerinden Mossad'la haberleşen Küçükkaya, talimat üzerine takip ettiği ve ettirdiği şahıslara dair topladığı bilgileri Mossad'a raporladı.
TEHDİT İÇERİKLİ PAKET GÖNDERDİ
Küçükkaya, hedef şahısların aile bireylerinin yurt dışı giriş- çıkış kayıtları, telefon görüşme ve sinyal bilgileri, banka hesap ve mal varlığı gibi bilgileri toplayarak Mossad'a servis etti.
Kendisine verilen hedef şahısları bizzat takip eden, bu kişilerin ev ve iş yerleri çevresinde olası bir eylem için keşif yaptığı saptanan Küçükkaya'nın hedefindeki bir şahsa tehdit içerikli paket bile gönderdiği tespit edildi.
HÜCRE LİDERİ VE YARDIMCISI TUTUKLANDI 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Küçükkaya'nın hedefteki kişileri takip ettirebilmek için kendisi de dahil 15 kişilik bir ekip kurduğu saptandı. Küçükkaya ve yardımcısı Musa Kuş'un 2 ay önce tutuklandığı öğrenilirken, savcılık talimatıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonla 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyeti'nin dün düzenlediği operasyonla 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?
- Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşerona kadro tarihi açıklandı mı?
- Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?
- Depremzede öğrencilere burs başvurusu başladı mı, ne kadar? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Ünlülerin keşfedilme hikayeleri "talihin de böylesi" dedirtti! Emin olun hiçbirini duymadınız! Burak Özçivit, Sibel Can, Demet Özdemir...
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...
- EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...
- Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?
- Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? 7.YARGI PAKETİ maddeleri...
- Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...
- Diyanet kurban vekaleti ücreti ne kadar, kaç TL 2023? Vekaletle kurban nasıl kesilir, fiyatları ne kadar?