AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber’de:

CHP AJANSINA BİR UYARIDA BULUNSUN

CHP ajansına bir uyarıda bulunsun. CHP döneminde değil ama sonradan bu ülkede okuma-yazma oranı Türkiye'de yüzde 99'lara geldi. Hele ki ilkokul, ortaokul ve lise yüzde 100 erişimimiz var. Reklam vurgusu çok olsun diye pankartlara tire koymalarına gerek yok. Teröre karşı tüm dünya karşı duyar ama bunun yanında dünya bir alışkanlık vardır; senin benim teröristim diye ki bu çok yanlış bir gerçeği ortaya çıkarır. Kılıçdaroğlu'nun hangi terörü bitireceğini söylemesi gerekir. Almanya'da teröre karşı olduğunu ifade ediyor ama PKK'ya silah veriyor bunun yanında FETÖ'yü destekliyor. DEAŞ'ı kuranlar ona silah veren belli. Afişlere terörü bitireceğiz yazmayın terörün ismini vererek yazın oraya. PYD'yi FETÖ'yü PKK'yı YPG'yi bitireceğiz yazın. Avrupa'da PKK ele başları, Kandil'de oturanlar Kılıçdaroğlu'na destek istiyorlar. FETÖ'cüler ilk günden beri Kılıçdarpğlu'na oy istiyor. Sen de diyorsun ki; FETÖ'yü bitireceğim. Açık söyle nasıl bitireceksin? Demek ki başka bir şeyler yapıyorsunuz.

KAVGACI BİR KILIÇDAROĞLU ORTAYA ÇIKTI

2. turda bir takım replik değişiklikleriyle senaristin yazdığı bir takın tavır değişiklikleriyle sevgi pıtırcığı olan bir dededen masaya yumruk atan kendi göğsünü yumruklayan sağa sola hakaret eden insanları ötekileştiren kavgacı bir Kılıçdaroğlu ortaya çıktı. Terör be milliyetçilik bağlamında söylemleri tutarsız. Birbiriyle çelişik terör örgütlerini hiçbirini adres göstermeden sadece sözlükteki 'teröre karşıyım ifadesiyle ortada duruyor. Siz Suriye'de ve Irak'ta teröre karşı yürütülen operasyonlar için Meclis'e gelen tezkereye 'hayır' dediniz. Oradaki operasyonlar sayesinde Türkiye'nin güneyinde güvenli ve huzurlu bir ortan oluştu. Şimdi çıkıp diyorlar ki, 'Suriye ve Irak'taki askerleri çekeceğiz' diyorlar sen neyi çekiyorsun? O askerler oraya pikniğe mi gidiyor. Tezkere bu milletin memleketin sigortasıdır.

'Kavala ve Selo'yu bırakacağız' bunu Kılıçdaroğlu söylüyor. 'Kapıları kırıp teröristleri bırakacağız' diyen de HDP'dir. Cumhur İttifakı olarak biz buna karşıyız. Millet İttifakı'nın herhangi bir paydaşı kalkıp bunlara bir şey demiyor.