AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de:
28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber'de Erkan Tan'ın konuğu oldu. Kabaktepe, seçim gecesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın manipülasyonuna tepki gösterek, "CHP içine çektiklerini kendine karakterine büründürüyor." ifadelerini kullandı.
28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber'de Erkan Tan'ın konuğu oldu. Kabaktepe gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Kabaktepe'nin açıklamalarından derlenenler:
Tüm İstanbullu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'da da siyasi hayatımızda da en önemli mitinglerden birisi oldu. Cumhurbaşkanımıza, 20 yıllık başkanlık ve başbakanlık döneminde yaptığı hizmetlere karşı büyük bir sevgi ve saygının olduğu gösterdiler.
TERÖRİSTLERİ SERBEST BIRAKMAKTAN MİLLİYETÇİLİĞE
Hakikaten enteresan bir ruh hali içerisindeler. Tehdit eden, toplumu geren bir tavırdalar. Arkada senarist bir kadro var. Her hafta yeni senaryolar yazılıp yeni repliklerin söylendiği bir seçim süreci yaşıyoruz. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nda görüyoruz, pankartlarında görüyoruz. Renkten renge giren bir durumdalar. 1 hafta önce koğuşların kapısını kırıp teröristleri serbest bırakmaktan bahsedenler bugün şimdi milliyetçilik naraları atıyorlar. Toplum bu tür zikzakları sevmez. Siyasetçinin kimlikli kişilikli karakterli olması gerekir. Seçim sürecinde hafta bir söylem değiştiriyorsanız. Bu yaparsanız vatandaş ülkeyi yönetirken ülkeyi nereye götüreceğinize dair en ufak bir ışık elde etmez. Tehdit eden, ötekileştiren bir CHP zihniyeti var, biz bunu unuttular sandık ama seçim sürecinde hepsi ortaya çıktı.
SİZ KİMSİNİZ?
2 yıl aynı masada oturan Meral Akşener 3 gün terk etti diye dünyanın en kötü insanı oldu, 3 gün sonra dünyanın en iyi insanı oldu. Depremzede oy vermedi diye evinden atılır. Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediği için dünyanın en kötü insanı ilan edildi. İş insanları paralarına el konmakla tehdit edilir. Gazeteciler yargılanmak tehdit edilir, hatta daha ileri gidip kelle almaktan bahseden CHP yandaşları var. Siz kimsiniz? Seçime gidiyoruz. 1950'den beri bu millet iktidarı kimin yöneteceğini sağlıklı şekilde milli iradesini sandığa yansıtmıştır. Bunu kabullenmeyecekseniz hiç seçime girmeyin kimseyi de yormayın.
"YÖNETİMİ BIRAKMAZLAR" ALGISI
Bu tip yalanları çok söylediler. Daha sandıkların yüzde 50'si açılmamışken konuşmaya çıkıp 'Biz 81 ilde ilerdeyiz. Kılıçdaroğlu bu seçimi kazandı. Öndeyiz.' dediler. Sandıkların yüzde 90'ı açıldığı halde Cumhurbaşkanı Erdoğan 4,5 puan önde olduğu ortaya çıktığı halde 'Milletimizin iradesi sandıklar tamamlandığında tecelli edecektir. Böyle de kazanabiliriz, her iki durumu da saygılıyız.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Sandığa saygı ya da sandığa gidip gitmeme polemiğini kendi üzerlerinde yapsınlar. Kendi karakterlerini insanlara atmasınlar. CHP içine çektiklerine kendi karakterini giydiriyor. Seçim gecesi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun yalanları ortadadır. Ekrem İmamoğlu diyor ya 'Ben yalan söylemiyorum' onun en büyük yalanıdır. Onların eğitimcilerinin olayı bu zaten. Kendi yalanını kapatmak için daha büyük yalanlar söylüyorlar.
KENDİ SEÇMENLERİNE ÖZÜR BORÇLARI VAR
Seçimden önce kaybettiklerini biliyorlardı. Önce kendi seçmenlerine özür borçları var. Onların televizyona çıkıp kazandık dedikleri saatte güvendikleri ajansın verilerin Cumhurbaşkanımız Erdoğan öndeydi. Duygularıyla oynayıp kandırdıkları CHP seçmenidir. Kazanamadıklarını biliyorlardı ama bunu bilerek yaptılar. Kasten yapıyorlar bunu. Cumhur İttifakı bu seçimin galibidir, Meclis'in ezici çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ezici farkla 1. turun galibidir.
CHP AJANSINA BİR UYARIDA BULUNSUN
CHP ajansına bir uyarıda bulunsun. CHP döneminde değil ama sonradan bu ülkede okuma-yazma oranı Türkiye'de yüzde 99'lara geldi. Hele ki ilkokul, ortaokul ve lise yüzde 100 erişimimiz var. Reklam vurgusu çok olsun diye pankartlara tire koymalarına gerek yok. Teröre karşı tüm dünya karşı duyar ama bunun yanında dünya bir alışkanlık vardır; senin benim teröristim diye ki bu çok yanlış bir gerçeği ortaya çıkarır. Kılıçdaroğlu'nun hangi terörü bitireceğini söylemesi gerekir. Almanya'da teröre karşı olduğunu ifade ediyor ama PKK'ya silah veriyor bunun yanında FETÖ'yü destekliyor. DEAŞ'ı kuranlar ona silah veren belli. Afişlere terörü bitireceğiz yazmayın terörün ismini vererek yazın oraya. PYD'yi FETÖ'yü PKK'yı YPG'yi bitireceğiz yazın. Avrupa'da PKK ele başları, Kandil'de oturanlar Kılıçdaroğlu'na destek istiyorlar. FETÖ'cüler ilk günden beri Kılıçdarpğlu'na oy istiyor. Sen de diyorsun ki; FETÖ'yü bitireceğim. Açık söyle nasıl bitireceksin? Demek ki başka bir şeyler yapıyorsunuz.
KAVGACI BİR KILIÇDAROĞLU ORTAYA ÇIKTI
2. turda bir takım replik değişiklikleriyle senaristin yazdığı bir takın tavır değişiklikleriyle sevgi pıtırcığı olan bir dededen masaya yumruk atan kendi göğsünü yumruklayan sağa sola hakaret eden insanları ötekileştiren kavgacı bir Kılıçdaroğlu ortaya çıktı. Terör be milliyetçilik bağlamında söylemleri tutarsız. Birbiriyle çelişik terör örgütlerini hiçbirini adres göstermeden sadece sözlükteki 'teröre karşıyım ifadesiyle ortada duruyor. Siz Suriye'de ve Irak'ta teröre karşı yürütülen operasyonlar için Meclis'e gelen tezkereye 'hayır' dediniz. Oradaki operasyonlar sayesinde Türkiye'nin güneyinde güvenli ve huzurlu bir ortan oluştu. Şimdi çıkıp diyorlar ki, 'Suriye ve Irak'taki askerleri çekeceğiz' diyorlar sen neyi çekiyorsun? O askerler oraya pikniğe mi gidiyor. Tezkere bu milletin memleketin sigortasıdır.
'Kavala ve Selo'yu bırakacağız' bunu Kılıçdaroğlu söylüyor. 'Kapıları kırıp teröristleri bırakacağız' diyen de HDP'dir. Cumhur İttifakı olarak biz buna karşıyız. Millet İttifakı'nın herhangi bir paydaşı kalkıp bunlara bir şey demiyor.
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