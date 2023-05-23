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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu

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Giriş Tarihi: 23.05.2023 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta saat 04.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.05.23 05:25:02 36.5025 28.7210 11.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.23 05:16:27 38.3910 38.7403 5.0 -.- 1.6 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2023.05.23 05:08:35 37.9307 36.2810 5.3 -.- 2.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 05:05:53 38.3592 39.4873 7.0 -.- 2.4 -.- EGRIKAVAK-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.05.23 04:54:34 37.9352 36.3195 5.3 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 04:47:15 37.9452 36.2880 5.4 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 04:45:06 38.3005 38.1898 6.5 -.- 2.3 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.23 04:42:17 38.3265 37.3587 8.8 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 04:34:30 37.3115 37.0643 5.3 -.- 2.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 04:29:34 38.0530 36.5928 5.4 -.- 1.6 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 04:21:15 37.9317 36.2745 12.6 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 04:20:41 38.0740 36.6738 18.1 -.- 1.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 04:18:05 37.9340 36.2983 4.4 -.- 2.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 04:12:46 37.9197 36.3035 4.2 -.- 4.1 3.9 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 04:11:37 37.1498 28.3698 9.1 -.- 1.0 -.- GULAGZI-(MUGLA) İlksel
2023.05.23 04:09:50 38.3048 37.6865 5.0 -.- 1.4 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.23 04:02:11 38.4402 37.4848 5.3 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.23 03:54:11 38.1435 37.6753 6.3 -.- 1.9 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.23 03:42:54 38.8740 37.4120 5.0 -.- 2.5 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel

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