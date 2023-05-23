İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’haksız yere hapiste’ dediği Selahattin Demirtaş’ın terör sicili

Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinden biri de terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakmak oldu. Kılıçdaroğlu, yaptığı pek çok konuşmada HDP'li Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını pek çok kez yineledi. Kılıçdaroğlu, 37 kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş'ın haksız bir şekilde hapiste tutulduğunu öne sürerek serbest bırakılacaklarının sözünü verdi. Peki Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi Demirtaş gerçekten haksız yere mi hapiste tutuluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun 'cici çocucuğu' Demirtaş'ın terör sicili...

2007 yılında DTP'de grup başkanvekilliği yaparak adını duyuran Selahattin Demirtaş, partisi terör bağlantısı nedeniyle kapatıldıktan sonra BDP'ye geçti. 2010 tarihinde de partiye genel başkan oldu. Koltuğa oturduktan sonra adı sürekli PKK ile anıldı. Yurt içi ve yurtdışında yaptığı konuşmalarda binlerce kişiyi katleden terör örgütü PKK'yı meşrulaştırıcı açıklamalarda bulundu.