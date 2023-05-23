Hezimet sonrası sesler yükseldi! Eski vekil Kılıçdaroğlu’nu bombaladı

"ATATÜRKÇÜ MÜ DİYE BAKMIYORLAR"

Milletvekili listelerinin oy oranlarına etkisinin olup olmadığı konusunda konuşan Bayır, "Örgütte, 'ne olursa olsun kimi koyarsak koyalım seçiliyor. Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara'da sayılar fazla olduğu için absorbe ediyor' düşüncesi var. 'Yani 28 milletvekili var, İzmir'de 4-5 tane koysak su kaldırır' düşüncesindeler." dedi.

Bayır, "İzmirli mi, Atatürkçü mü diye hiç bakmıyorlar. Ancak İzmirli buna bakıyor. İstanbul'da, Ankara'da yaşayan insanları neden İzmir'den aday yaparsınız anlamış değilim" şeklinde konuştu.