Hezimet sonrası sesler yükseldi! Eski vekil Kılıçdaroğlu'nu bombaladı
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından CHP’de 3 dönem İzmir milletvekilliği ve 2011-2012 yılları arasında İl Başkanlığı yapan Tacettin Bayır, partisini topa tuttu. Bayır, “İzmir için bir başarı grafiğinden bahsedemem. Bir başarısızlık var. 2018 seçimlerinde İzmir’de 7-7 vekil çıkarmıştık. Ancak 14 Mayıs seçimlerine geldiğimizde 2 bölgede 2’şer koltuk başka partilere verildi. Ancak başka partilerden de oy geldiyse bu oylar nerede?” dedi. Seçimlerde hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’u eleştiren Bayır, “Örgütte, ‘ne olursa olsun kimi koyarsak koyalım seçiliyor’ düşüncesi var. İzmirli mi, Atatürkçü mü diye hiç bakmıyorlar. Ancak İzmirli buna bakıyor” diye konuştu.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'den 25-26-27'nci dönem İzmir milletvekilliği ve 2011-2012 yılları arasında İl Başkanlığı olmak üzere çok farklı görevlerde bulunan Tacettin Bayır partisini eleştirdi.
İttifak yapılmasına rağmen diğer siyasi partilerden destek gelmediğini belirten Bayır, "İzmir için bir başarı grafiğinden bahsedemem. Bir başarısızlık var. 2018 seçimlerinde İzmir'de 7-7 vekil çıkarmıştık. Ancak 14 Mayıs seçimlerine geldiğimizde 2 bölgede 2'şer koltuk başka partilere verildi. Ancak başka partilerden de oy geldiyse bu oylar nerede? Yani o partilerden bize oy gelmedi ve bizden 4 vekil aldılar. 75 ismi listelerimizden seçime koydular ve bunların yaklaşık 35 tanesi milletvekili seçildi. Yarın bunlar farklı görüşte olduğu için belki de ayrılıp grup kuracaklar. Bizim şu an milletvekili sayımız 169 gözüküyor ancak bundan 35 ittifak vekili çıkardığımızda yine 2018 koltuk sayılarına geri döndüğümüzü görüyoruz. O zaman neden bir araya geldik. Bu fazlalık oylar nerede?" diye konuştu.
"RAKAMLAR BAŞARISIZLIK DİYOR"
Bayır, "İdareci adam başarısız olduğunu söylemez ancak rakamlar onu söylemiyor. 9-9'lar, 8-8'ler nerede? Artı oylar olsa, olması gereken buydu. Demek ki listeler olumsuz yansıdı. Biz sadece Cumhurbaşkanlığını hedeflemiş gibiyiz. Ancak seçim 2'nci tura kalmış durumda. 15 gün sonra yapılacak seçimlere kadar durmadan çalışacağız" dedi.
"CHP İZMİR İL BAŞKANI ASLANOĞLU BİZİMLE TOPLANTI DAHİ YAPMADI"
Sabah'ın haberine göre, Tacettin Bayır, "Maalesef ki hiç dinlenmiyoruz. İl Başkanı 27'nci dönem milletvekilleri ile bir toplantı bile yapmadı. Tesadüfen bir yerde karşılaşınca biz diyoruz 'şunu böyle yapalım, bu çalışmayı yapalım' diye. Nedense biraz yalnız çalışmayı seviyor Sayın Aslanoğlu. Ancak bu kadar bilgi birikimi, parti deneyimi yok. Bir program, plan yapılmıyor. Ben bile birkaç defa uyardım, 'böyle olmayacağını ve plan program yapılması gerektiğini' belirttim. Bazı isimleri çalıştıramadığını belirtti bana ancak ben İzmir'deki kaptanın kendisinin olduğunu ve bunu yapması gerektiğini belirttim kendisine. Ancak maalesef sözlerimiz dinlenmedi" dedi.
"ATATÜRKÇÜ MÜ DİYE BAKMIYORLAR"
Milletvekili listelerinin oy oranlarına etkisinin olup olmadığı konusunda konuşan Bayır, "Örgütte, 'ne olursa olsun kimi koyarsak koyalım seçiliyor. Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara'da sayılar fazla olduğu için absorbe ediyor' düşüncesi var. 'Yani 28 milletvekili var, İzmir'de 4-5 tane koysak su kaldırır' düşüncesindeler." dedi.
Bayır, "İzmirli mi, Atatürkçü mü diye hiç bakmıyorlar. Ancak İzmirli buna bakıyor. İstanbul'da, Ankara'da yaşayan insanları neden İzmir'den aday yaparsınız anlamış değilim" şeklinde konuştu.
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