HaberlerGaleriBatı medyasının güvendiği dağlara kar yağdı! Hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttular
Batı medyasının güvendiği dağlara kar yağdı! Hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttular
14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin sonucundan beklediğini bulamayan 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu, Batı medyasının dilinden düşmüyor. Seçimler öncesi yürüttükleri algı operasyonuyla Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona çalışan Batı medyası, yaşanan hezimetin ardından söylemlerini değiştirmişti. Batılı kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için sürekli söylem değiştirdiğini belirtirken, "zaferin çok uzak" olduğuna yer verdi.
Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:19Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 11:19