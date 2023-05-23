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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan 28 Mayıs mesajı: 85 milyonun kazanacağı zaferimizi ilan edeceğiz

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Giriş Tarihi: 23.05.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan 28 Mayıs mesajı: 85 milyonun kazanacağı zaferimizi ilan edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerinde başarı elde ettiklerini, 28 Mayıs'ta da zafer ilan edinceye kadar çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Bakan Kurum, "28 Mayıs'ta da hep birlikte herkesin kazanacağı, 85 milyonun kazanacağı zaferimizi ilan edeceğiz" dedi.

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