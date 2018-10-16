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CHP’li başkana FETÖ’cü kalkanı

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Giriş Tarihi: 16.10.2018 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
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CHP’li başkana FETÖ’cü kalkanı

Büyükçekmece Belediyesi'nin imar yolsuzluğuna ilişkin, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını, Yargıtay'da FETÖ'nün HSK imamı Nazmi Dere'nin akladığı ortaya çıktı.

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