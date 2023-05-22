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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. tur! İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemine devam ediliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. tur! İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemine devam ediliyor

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu kapsamında yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar İstanbul Havalimanı’nda oy vermeye devam ediyor.

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