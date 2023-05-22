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Son dakika | 2. Tur Cumhurbaşkanı Seçimi için yurt dışı ve gümrüklerde ne kadar oy kullanıldı?

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Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Son dakika | 2. Tur Cumhurbaşkanı Seçimi için yurt dışı ve gümrüklerde ne kadar oy kullanıldı?

2 Tur Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 351 bin 413 oldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 1 milyon 282 bin 802 kişi yurt dışı temsilciliklerde, 68 bin 611 kişi de gümrüklerde oy kullandı.

Oy veren seçmen sayısı toplam 1 milyon 351 bin 413 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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