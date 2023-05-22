HDP’li Hasip Kaplan ikinci tur öncesi tehdit etti! Hedefte Türkiye ve Başkan Erdoğan var: Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, Selo gelecek

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU İLE "MUTABAKATA VARDIK" ÇIKIŞI: UYMAZLARSA HESAP SORARIZ

Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakın diyeti olarak Selahattin Demirtaş'ı özgürleştireceğini duyurmuştu. HDP'de Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını ilan edip, verilen sözlerin tutulmaması durumunda CHP'den hesap soracaklarını beyan etmişti.

Öte yandan geride bıraktığımız gün HDP'li Mehmet Kamaç, Güneydoğu'daki illeri 'Bakure Kürdistan' olarak dillendirip, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği yapmıştı.



PKK kanalına mülakat veren HDP Ankara İl Eş Başkanı Pakize Sinemillioğlu da "Kürdistan illerinde Kılıçdaroğlu'na çok ciddi bir destek geldi" açıklamasını yaptı.