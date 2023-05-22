Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit ailelerini ve gazilerle buluştu! "Parti değil, zihniyet meselesi"

Diğer ülkelerde olmadığı kadar şehit aileleri ve gazilerle birbirlerine bağlı olduklarını vurgulayan Akar, aslan gibi evlatlarını toprağa veren şehit aileleri ile vücutlarının bir parçasını vatanı için feda eden kahraman gazilerin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarını sürdürdüklerini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da problemleri çözerek ilerleyeceklerini, ülkenin bekası ve refahına yönelik tüm tehdit ve risklere karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini aktardı.