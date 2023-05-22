Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit ailelerini ve gazilerle buluştu! "Parti değil, zihniyet meselesi"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen şehit aileleri ve gaziler buluşmasındaki sözlerine aileleri ve gazileri tüm milletin başının tacı olarak nitelendirerek başladı. Bakan Akar, "Vatandaşımızın terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğunu 14 Mayıs’ta gördüler. Onun için de şimdi takiyeye, çakma terörle mücadeleye başladılar. Bunu vatandaşlarımız görüyor" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen şehit aileleri ve gaziler buluşmasına katıldı.
Bakan Akar, "Vatandaşın terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğunun 14 Mayıs'ta görüldüğünü" belirterek, "Onun için de şimdi takiyeye, çakma terörle mücadeleye başladılar. Bunu vatandaşlarımız görüyor." dedi.
Diğer ülkelerde olmadığı kadar şehit aileleri ve gazilerle birbirlerine bağlı olduklarını vurgulayan Akar, aslan gibi evlatlarını toprağa veren şehit aileleri ile vücutlarının bir parçasını vatanı için feda eden kahraman gazilerin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.
Akar, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarını sürdürdüklerini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da problemleri çözerek ilerleyeceklerini, ülkenin bekası ve refahına yönelik tüm tehdit ve risklere karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini aktardı.
MEHMETÇİK'TEN BÜYÜK KAHRAMANLIK GÖSTERGESİ!
Mehmetçiğin gerek hudutların gerekse milletinin güvenliği için zorlu arazi ve hava koşullarında mücadelesini büyük kahramanlıkla sürdürdüğünü dile getiren Akar, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki barınaklarının, sığınaklarının teröristlerin başlarına yıkıldığını, yıkılmaya devam ettiğini belirtti.
Akar, en son teröristi etkisiz hale getirerek 85 milyon vatandaşı terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, hiçbir şehidin, gazinin kanını yerde bırakmadıklarını, şehitlerin ve ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduklarını, soracaklarını bildirdi.
Mehmetçiğin 24 Temmuz 2015'ten bu yana 37 bin 867 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıklayan Akar, şunları kaydetti:
TERÖRİST ELEBAŞLARI ADAYINI BELLİ EDİYOR!
"Teröristlerin elebaşları efendilerinden yardım dileniyorlar; 'Bize yardım edin, bize silah verin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını durdurun.' diyorlar. Bu da çöküşün en önemli alameti. Korktukları başlarına gelecek, bulundukları yerlere gömülecekler. Teröristlerin önünde iki yol var; birincisi Türk adaletine teslim olmak diğeri de yok olup gitmek. Bu konuda azimli, kararlıyız, sizlerin güveni, desteği ve duasıyla buna da muktediriz."
Teröristlerin seçimi bir umut olarak gördüğünü söyleyen Akar, "Teröristlerin elebaşları, onlarla iltisaklı siyasiler açık ve net şekilde 'Bizim adayımız şu.' diyorlar. Bebek katilleri teröristleri cezaevlerinden çıkartmaktan bahsediyorlar. Eğer bunlar olursa şehitlerimizin kanı pahasına, iğne ile kuyu kazar gibi elde ettiğimiz kazanımları kaybederiz, her şeye yeni baştan başlarız. Bu yeni şehitler, annelerin gözyaşları anlamına gelir. Buna milletimizin ferasetinin müsaade etmeyeceğine inanıyoruz." diye konuştu.
"PARTİ DEĞİL, ZİHNİYET MESELESİ"
Bakan Akar, bunu herkesin görmesinin, farkına varmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Bu seçimler bir parti değil, zihniyet meselesi. Bir tarafta yerli ve milli duruş, ülkemizin birliği, bütünlüğü, bayrağımız, şehitlerimizin kanı var, ondan bahsediyoruz diğer tarafta bol keseden vaatlerde bulunanlar, birtakım konularda şimdiden anlaşmalar yapanlar var. Bunun iyi görülmesi lazım." dedi.
Akar, şöyle devam etti:
"Vatandaşımızın terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğunu 14 Mayıs'ta gördüler. Onun için de şimdi takiyeye, çakma terörle mücadeleye başladılar. Bunun vatandaşlarımız tarafından görüleceğine inanıyorum. Mehmetçik büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla şanlı tarihimize yakışır şekilde hem faaliyetlerini sürdürüyor hem de Kıbrıslı, Azerbaycanlı ve Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemeye devam ediyor."
AK Parti Gençlik Kollarının "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a" programına katılan Akar, parti otobüsüyle kent merkezinde de gezerek vatandaşları selamladı.
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