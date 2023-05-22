Adana’da 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

AFAD Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.42'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika!!! Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.