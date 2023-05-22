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Adana'da 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

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Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Adana’da 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.42'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.42'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika!!! Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Büyüklük: 4.5 (MW)

Yer: Saimbeyli (Adana)

Tarih: (TS)22-05-2023 19:42:58

Enlem: 37.868

Boylam: 36.251

Derinlik: 7 (KM)

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

22-05-2023 19:42:5837.86836.2517MW4.5Saimbeyli (Adana)585840

22-05-2023 19:23:4037.84736.1647ML1.2Saimbeyli (Adana)585844

22-05-2023 19:18:1137.90536.2857ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)585843

22-05-2023 19:10:3338.06338.3247.13ML1.7Çelikhan (Adıyaman)585842

22-05-2023 19:06:5837.93836.3047MW4.7Göksun (Kahramanmaraş)585839

22-05-2023 19:06:0337.57237.2637ML2.2Pazarcık (Kahramanmaraş)585841

22-05-2023 18:40:1338.12138.4827ML1.7Sincik (Adıyaman)585838

22-05-2023 18:32:4437.86436.2557.11ML1.9Saimbeyli (Adana)585836

22-05-2023 18:31:5438.00638.2267ML1.6Çelikhan (Adıyaman)585837

22-05-2023 18:29:0337.85336.2347.07ML3.2Saimbeyli (Adana)585833

22-05-2023 18:21:3537.77236.3997ML2.3Andırın (Kahramanmaraş)585834

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