Adana'da 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD 2023 son depremler listesi
Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.42'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 19.42'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika!!! Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Büyüklük: 4.5 (MW)
Yer: Saimbeyli (Adana)
Tarih: (TS)22-05-2023 19:42:58
Enlem: 37.868
Boylam: 36.251
Derinlik: 7 (KM)
AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
22-05-2023 19:42:5837.86836.2517MW4.5Saimbeyli (Adana)585840
22-05-2023 19:23:4037.84736.1647ML1.2Saimbeyli (Adana)585844
22-05-2023 19:18:1137.90536.2857ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)585843
22-05-2023 19:10:3338.06338.3247.13ML1.7Çelikhan (Adıyaman)585842
22-05-2023 19:06:5837.93836.3047MW4.7Göksun (Kahramanmaraş)585839
22-05-2023 19:06:0337.57237.2637ML2.2Pazarcık (Kahramanmaraş)585841
22-05-2023 18:40:1338.12138.4827ML1.7Sincik (Adıyaman)585838
22-05-2023 18:32:4437.86436.2557.11ML1.9Saimbeyli (Adana)585836
22-05-2023 18:31:5438.00638.2267ML1.6Çelikhan (Adıyaman)585837
22-05-2023 18:29:0337.85336.2347.07ML3.2Saimbeyli (Adana)585833
22-05-2023 18:21:3537.77236.3997ML2.3Andırın (Kahramanmaraş)585834
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...
- Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?
- Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? 7.YARGI PAKETİ maddeleri...
- Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...
- Diyanet kurban vekaleti ücreti ne kadar, kaç TL 2023? Vekaletle kurban nasıl kesilir, fiyatları ne kadar?
- AÖF sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi uygulanacak?
- POMEM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? 30. Dönem POMEM ön başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır?
- Canan Karatay 'en güçlüsü' diyerek açıkladı! Kemik ağrılarını tek yöntemle söküp atıyor! Her sabah kaşık kaşık...
- AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU EKRANI 2023 | AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İl il konut sayısı!
- Meteoroloji'den yaz öncesi son uyarı! Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Perşembe gününden itibaren...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? Gelinim Mutfakta 22 Mayıs puan durumu...