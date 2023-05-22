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Yurt dışında seçim heyecanı! 1 milyonu aştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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Yurt dışında seçim heyecanı! 1 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 153 bin 842 oldu.

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