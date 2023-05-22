6’lı masa zangır zangır! Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok yazdı: Derme çatma masa iki tur arasında dağıldı
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan 7'li koalisyonda farklı yenilgi masayı fena salladı. Masanın ortaklarından gelen açıklamalarla ilgili Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok "6’lı masa zangır zangır" başlıklı bir yazıyı köşesine taşıdı.
Türkiye genelinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. PKK ve FETÖ'nün desteğini arkasına alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı farklı yenilgi masayı salladı.
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, alınan farklı yenilgi sonrası koalisyon ortaklarının yaptığı açıklamaları kapsayan bir yazıyı köşesine taşıdı. Yazısına "6'lı masa zangır zangır" başlığı atan Altınok, çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Altınok'un bugünkü yazısı:
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk turda 5 puan farkla yenilmesi masayı fena salladı.
Ulusalcı, Kemalist seçmenin oyuyla parlamentoya giren "İslamcılar" Allah bereket versin deyip mecliste ayrı grup kuracaklarının sinyalini veriyorlar.
Babacan'ın "Eğer Cumhur İttifakı herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı 'Gelin biz beraber çalışalım' derse çalışmaya hazırız" çıkışı gelmekte olanın habercisi.
14 Mayıs'tan günler sonra ortaya çıkıp ortaya karışık, ruhsuz bir açıklama yapan Akşener de ortağını "İşte bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir" diye not etti zaten.
Ama Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin'in samimi itiraflarıyla yenilginin suçuna günahına ortak olmayacaklarının altını çizmeye devam ediyor:
"Yaptırmış olduğumuz anketlerde ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu CHP'li dostlarımız da biliyor... Ben de CHP Genel Merkezi'ndeydim saat 20:00 itibarıyla 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar belliydi."
Seçim akşamı sorumsuzca "Kazandık" diye videolar çeken İmamoğlu ve Yavaş ve İmamoğlu ne derler?
Onlar düşüne dursun... Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından bahsetmişken, Gültekin Uysal'ın ilk turdan sonra aklına gelen kurtuluş formülünden bahsetmemek olmaz. Haberlere göre "Bu kadar cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz" diyormuş.
Kendisine "Gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı" diyen Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olmak için geçmişini yakan Davutoğlu duymasın, Uysal'ın çorbasına tükürür vallahi!
Evet, dua edin ki bu derme çatma masa iki tur arasında dağıldı. Ya seçimi kazanıp da dağılsaysaydı!
AYHAN BİLGEN YAVAŞ YAVAŞ SORUYOR:
Mansur Yavaş da ikinci tur kampanyası dahilinde milliyetçilik moduna geçti. Ekranlarda PKK'nın hem Türkiye'de hem de Suriye'de köküne kibrit suyu döken Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin ortağı olduğu Cumhur İttikafı'nın Öcalan'ı dışarı çıkartmaya çalıştığı türünden iddialarda bulunuyor.
Eski HDP'li Ayhan Bilgen bile dayanamamış olmalı ki Yavaş'a tane tane soruyor:
"HDP Öcalan'ın serbest kalmasını istiyor. Erdoğan da bunu istiyorsa HDP neden Kılıçdaroğlu'na oy veriyor? Bu bulmacayı çözemeyen en azından her şeyi bilemediğinin bilinciyle hareket etsin söz söylesin."
Evet, 6'lı masa muhalif seçmenin kafasını çorbaya çevirdi.
HDP'li seçmen "Birinci sıradaki Ağrılı, ikinci sıradaki Diyarbakırlı, üçüncü sıradaki Mardin Derikli. Ne yapılmak isteniyor? Mecbur muyuz Ağrılıyı seçmeye, Diyarbakırlıyı seçmeye?" diyen Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun diye Kılıçdaroğlu'na seve seve oy vermesin de ne yapsın!
O GÜN NEREDELERSE BUGÜN DE ORADALAR
6 Şubat depreminin sarsıntıları sürerken kimileri "Baraj yıkıldı, yalnızca Ak Partilileri kurtarıyor" türünden provakasyonların peşindeydi kimileri sahada dişini tırnağına takmış bir yaraya merhem olmaya çalışıyordu. "Böyle temel mi olur" diye dalga geçenlere aldırmadan Hatay Defne'de yıkılan hastanenin yerine yenisini inşa etmeye çabalıyordu.
Aradan günler geçti ama herkes pozisyonu koruyor.
Depremin sarsıntıları sürerken moral bozanlar, deprem provakatörleriyle çekimdeler.
Erdoğan'sa yine deprem bölgesinde, halkla beraber. Dün de Hatay'da Meral Akşener'in "boş araziye beton döktüler" diye aklınca kafa bulduğu Defne Hastanesini 60 günde tamamlayıp açtı.
Ak Parti'ye oy vermediler diye depremzedelere bela okuyan güruh teselliyi, Defne'de muazzam bir çaba harcayan Erdoğan'ın yüzde 8,5, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 90,5 oy almasında bulabilirler.
Ne yazık ki bu haldeler.
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