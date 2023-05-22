6’lı masa zangır zangır! Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok yazdı: Derme çatma masa iki tur arasında dağıldı









Aradan günler geçti ama herkes pozisyonu koruyor.

Depremin sarsıntıları sürerken moral bozanlar, deprem provakatörleriyle çekimdeler.

Erdoğan'sa yine deprem bölgesinde, halkla beraber. Dün de Hatay'da Meral Akşener'in "boş araziye beton döktüler" diye aklınca kafa bulduğu Defne Hastanesini 60 günde tamamlayıp açtı.

Ak Parti'ye oy vermediler diye depremzedelere bela okuyan güruh teselliyi, Defne'de muazzam bir çaba harcayan Erdoğan'ın yüzde 8,5, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 90,5 oy almasında bulabilirler.

Ne yazık ki bu haldeler.