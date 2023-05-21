FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın ihale paraları Kanada’da sahte hesapta çıktı! Tam 685 milyon TL...





Tutuklu Karaarslan'ın bilgisayarı üzerinde yapılan incelemede, 2 Kasım 2020'de Kanada'da özel bir bankaya gönderdiği bir e-postaya rastlandı. Karaarslan'ın yurtdışında "Star Oil Gas" adına "Dr. Erkan Karaarslan Ayaz" sahte ismiyle bir bankanın Vancouver şubesinde hesap açtığı, bu hesapta bulunan 46 milyon 750 bin Kanada Doları'nı (305 milyon lira) transfer etmeye çalıştığı ortaya çıkarıldı. Bu paranın bugünkü değeri ise 685 milyon lira.