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FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın ihale paraları Kanada'da sahte hesapta çıktı! Tam 685 milyon TL...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın ihale paraları Kanada’da sahte hesapta çıktı! Tam 685 milyon TL...

FETÖ'nün belediyeler imamı olarak görev yapan Erkan Karaarslan'ın da aralarında bulunduğu isimler hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianameye göre FETÖ'cü Erkan Karaarslan'ın Kanada'da sahte isimle banka hesabı açtığı ve burada bulunan 685 milyon lirayı Türkiye'ye transfer etmeye çalıştığı öğrenildi.

CHP'li Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın da arasında bulunduğu 15'i tutuklu 27 şüpheliyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.



Tutuklu Karaarslan'ın bilgisayarı üzerinde yapılan incelemede, 2 Kasım 2020'de Kanada'da özel bir bankaya gönderdiği bir e-postaya rastlandı. Karaarslan'ın yurtdışında "Star Oil Gas" adına "Dr. Erkan Karaarslan Ayaz" sahte ismiyle bir bankanın Vancouver şubesinde hesap açtığı, bu hesapta bulunan 46 milyon 750 bin Kanada Doları'nı (305 milyon lira) transfer etmeye çalıştığı ortaya çıkarıldı. Bu paranın bugünkü değeri ise 685 milyon lira.



Karaarslan'ın e-postalarındaki incelemelerde, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e gönderilmek üzere Urla Şarapçılık isimli firmaya şarap siparişi verdiğine ilişkin kayıtlara da rastlandı.

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