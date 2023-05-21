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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim mesajı: 28 Mayıs'ta 'yeter' diyeceğiz!

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Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan seçim mesajı: 28 Mayıs’ta ’yeter’ diyeceğiz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Neşet Ertaş türküsünden alıntı yaparak muhalefete eleştiride bulundu. Erdoğan, paylaşımında "“Dost elinden gel olmazsa varılmaz” dedik, “rızasız bahçenin gülü derilmez” dedik, “kalpten kalbe bir yol vardır görülmez” dedik. Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar." ifadelerini kullandı

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