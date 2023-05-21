PKK’dan 2. tur seçimde Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden kalleş sözler! "Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz!"
Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın da desteği ile % 49.52’lik oy oranı ile rakibine 2 milyon 500 binden fazla fark attı. İlk turda yenilgiyi tadan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur öncesi PKK'nın Avrupa'daki uzantısından destek devam etti. Terör örgütünün elebaşlarından Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç, alenen Kılıçdaroğlu'na 2. tur için oy dilendi. Vatan düşmanı hainler alçak ifadelerle "Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor 2. turda herkes seferber olmalı ve tasfiye etmeliyiz." dedi.
7'li koalisyonda her telden çalan çok sesli koro Türkiye'nin kazanımlarını baltalayan girişimde bulunarak terör örgütü HDPKK ile dirsek temasına geçti.
Ancak 14 Mayıs seçimleri öncesi 'Terörist başı Öcalan ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük' vadeden 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu çok büyük bir hezimete uğradı.
SÖZDE "MİLLİYETÇİ" KILIÇDAROĞLU!
PKK'nın terör yuvası Kandil ve örgütün sözde yöneticilerinin desteğine umut bağlayan Kılıçdaroğlu ise 2. tur öncesi ise 'milliyetçilik pozları' kesmeye başladı.
Kılıçdaroğlu'nun bu skandal adımına vatandaşlar sandıkta cevap verdi.
2. TUR PAZARLIĞI! KEMAL KILIÇDAROĞLU HDPKK'YA NE SÖZ VERDİ?
Terör örgütü PKK yöneticilerinin yeni açıklamaları ise kirli ve karanlık pazarlıkları akıllara tekrar geldi. KCDK-E Eş Başkanları Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç; yaptıkları yeni açıklamada 14 Mayıs seçimlerinde büyük başarı elde ettiklerini iddia ederek 2. tur çağrısı yaptı.
KALLEŞLERDEN ALÇAK İFADELER
Fatoş Göksungur, "Seçim bitmiş değil" ifadesini kullanarak "2. turda Avrupa'da 20-24 Mayıs tarihleri arasında bir kez daha ısrar ve inatla Avrupa'nın her yerinde sandıklara gidip oyumuzu kullanacağız." dedi.
Göksungur, "1 oyluk canı olan diktatörü devirerek 28 Mayıs'tan sonra zafer halaylarını birlikte çekmeye ve faşizmi yıkacağımızın ilanını vermek için hepinizi oylarınızı kullanmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.
"ERDOĞAN'I TASFİYE ETMELİYİZ"
Hain Yüksel Koç ise, "Erdoğan'ın 1. turda geçmemesini sağlayan bizler olduk. Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor 2. turda herkes seferber olmalı ve tasfiye etmeliyiz." şeklinde konuştu.
PKK'LI HAİNLERDEN İNTİKAM SÖZLERİ
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Eş Genel Başkanı terörist elebaşı Salim Müslim de, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik kirli planlarını açık eden ifadeler kullanmıştı.
PKK'nın seçimlerle ilgili fikrini açıkça bir kez daha ortaya koyan Müslim, Erdoğan'ı devirmek dışında bir düşüncelerinin olmadığını ve bunu bir intikam olarak gördüklerini itiraf etti.
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