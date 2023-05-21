İşte hükümetin İskenderun'a verdiği söz! Kalıcı 1451 konutun inşası sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan 1451 konutun inşası devam ediyor.
"Asrın felaketi"nden etkilenen İskenderun'da depremzedeler için kalıcı konutların yapımı amacıyla TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. İlk etapta Düğünyurdu Mahallesi'nde 492, Aşkarbeyli Mahallesi'nde 959 konutun projesi hazırlandı ve yapımına başlandı.
Çocuk oyun alanları, parklar ve spor sahaları gibi sosyal donatıların da yer alacağı siteler şeklinde yapılan konutların inşasında 300 işçi görev alıyor. Yapımının yüzde 15'i tamamlanan konutların, yıl sonunda depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.
RADYE TEMEL ÜZERİNE TÜNEL KALIP SİSTEMİ UYGULANIYOR
TOKİ Uzmanı İnşaat Mühendisi Abdülselem Doğan, AA muhabirine, konutların radye temel üzerine tünel kalıp sistemi yöntemiyle yapıldığını söyledi.
Düğünyurdu Mahallesi'nde daha önce yapılan TOKİ konutlarının depremleri hasarsız şekilde atlattığının altını çizen Doğan, "asrın felaketi"nin ardından aynı mahallede konut inşasına başladıklarını ifade etti.
Konutların yapımında yüzde 15 seviyesine ulaşıldığını belirten Doğan, "Hummalı bir çalışmayla konutları yıl sonunda teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.
Doğan, 300 işçinin vardiyalı şekilde çalıştığı şantiyede ilk bloğun ikinci kat tünel betonunun döküleceğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Hemen aşağı tarafta 959 konutun 17 temeli bitme aşamasında. Bunlar 24 blok ve 48 bloktan oluşmaktadır. Burada sadece deprem konutları değil, çocuk oyun alanları, spor alanları, parklar hepsini inşa ediyoruz. Vatandaşları konforlu şekilde inşallah evlerine oturtmayı planlıyoruz."
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