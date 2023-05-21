İşte hükümetin İskenderun’a verdiği söz! Kalıcı 1451 konutun inşası sürüyor

Çocuk oyun alanları, parklar ve spor sahaları gibi sosyal donatıların da yer alacağı siteler şeklinde yapılan konutların inşasında 300 işçi görev alıyor. Yapımının yüzde 15'i tamamlanan konutların, yıl sonunda depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.