Başkan Erdoğan Adıyaman’da depremzede gençlere seslendi: Büyük Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz

Milletin bu kişilere 14 Mayıs'ta gereken dersi ilk etapta verdiğini belirten Erdoğan, "Bitmedi, inşallah 28 Mayıs'ta bunlara belini doğrultamayacakları bir dersi de vermesi lazım. Zira 50 bin şehidimizin üzerine bu şekilde saygısızlık, bu şekilde edepsizlik yapılamaz. Maalesef bunlar ama televizyon kanallarıyla ama farklı mecralarda yazılı, görsel hep depremzedelerimize 11 vilayette hakaretler yağdırdılar. Bunlar onların yanında kalmayacak. Takipçisiyiz, inşallah gereken dersi de alacaklar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin "Gençlerin yönetime katılımı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Bu konuda bildiğiniz gibi 30 yaş seçme ve seçilme yaşıydı. Bunu önce 25'e sonra da 18'e düşürmek bize nasip oldu. Bu nedir? Biz gençliğe güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Çünkü biz Fatih Sultan Mehmet'in, 18 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açan ecdadın torunlarıyız. Ne dediler? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız?' dediler. Biz de dedik ki 'Gençliğine güvenmeyenden hiçbir şey olmaz.' Cumhur İttifakı olarak da buna yüklendik ve hamdolsun parlamentoda şu anda çok gençlerimiz var. Şu anda 24, 25, 28 bu yaşta gençlerimiz var. Biz size inanıyoruz. Şimdiden önümüzdeki seçimlere hazırlanın, parlamentoda sizleri de oralarda görelim. Devletin kademelerinde sizleri görelim. Sadece öğretmen değil mühendis, doktor, yazılımcı aklınıza ne gelirse. Çünkü biz gençliğimize inanıyoruz, gençliğimize güveniyoruz. Gençliğine güvenmeyenden geleceğini teminat altına almak gibi bir şey olmaz. Ama şimdi ilk etap, 28 Mayıs'ta bu depremzedelerimize hakaret eden ahlaksızlara ilk cevabı vermek olsun inşallah."