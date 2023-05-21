Gülümse çekiyorum! Başkan Erdoğan’ın gençlerle buluşmasında renkli anlar: Yazılımı yerli mi bunun?

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİNDE RENKLİ ANLAR

AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan o anlara ilişki kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Renkli anlar izleyenleri gülümsetirken Başkan Erdoğan videonun sonunda çekilen fotoğraf ile poz verdi.