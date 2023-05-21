Gülümse çekiyorum! Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında renkli anlar: Yazılımı yerli mi bunun?
GÜNDEM ahaber.com.tr
AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İstanbul Gençlik Pikniği" etkinliğine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan program öncesi gençlerle fotoğraf çektirdi. Renkli anların yaşandığı kamera arkası görüntülerini AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan paylaştı. İşte o anlar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "İstanbul Gençlik Pikniği" etkinliğine katıldı.
Başkan Erdoğan düzenlenen programda gençlerle bir ara gelirken program öncesi gençlerle fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan'ın gençlerle çektirdiği fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı.
KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİNDE RENKLİ ANLAR
AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan o anlara ilişki kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Renkli anlar izleyenleri gülümsetirken Başkan Erdoğan videonun sonunda çekilen fotoğraf ile poz verdi.
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