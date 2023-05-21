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Sinan Oğan hangi ittifaka katılacak? Resmi açıklama 22 Mayıs günü saat 17.00'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Sinan Oğan hangi ittifaka katılacak? Resmi açıklama 22 Mayıs günü saat 17.00’de

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine giderken ilk turda yüzde 5.17'lik oy olan Sinan Oğan, 22 Mayıs günü saat 17.00'de seçimlerde hangi ittifakı destekleyeceğini açıklayacak.Oğan’ın basın bürosundan yapılan açıklamada “ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Dr. Sinan Oğan, yarın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır” ifadeleri yer aldı. İşte detaylar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken Başkan Erdoğan ilk turda aldığı yüzde 49.5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oyla fark attı.

28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA

YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.

Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

OĞAN KARARINI 17.00'DE AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda kime destek vereceği merak edilen Sinan Oğan'ın yarın saat 17.00'de Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Oğan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada "ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Dr. Sinan Oğan, yarın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.

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