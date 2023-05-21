Sinan Oğan hangi ittifaka katılacak? Resmi açıklama 22 Mayıs günü saat 17.00'de
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine giderken ilk turda yüzde 5.17'lik oy olan Sinan Oğan, 22 Mayıs günü saat 17.00'de seçimlerde hangi ittifakı destekleyeceğini açıklayacak.Oğan’ın basın bürosundan yapılan açıklamada “ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Dr. Sinan Oğan, yarın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır” ifadeleri yer aldı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru giderken Başkan Erdoğan ilk turda aldığı yüzde 49.5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oyla fark attı.
28 MAYIS'TA SANDIK BAŞINA
YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
OĞAN KARARINI 17.00'DE AÇIKLAYACAK
Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda kime destek vereceği merak edilen Sinan Oğan'ın yarın saat 17.00'de Ankara'da basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
Oğan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada "ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Dr. Sinan Oğan, yarın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresi boyunca hiçbir konuşma yoktur?
- Günümüzde hem kadınlar hem de erkeklerde 100 metre yüzmenin hangi stilindeki olimpiyat rekoru derecesi diğer üçüne göre en yavaş olanıdır?
- Hangi ilin Kıbrıscık adında bir ilçesi vardır?
- TDK Atasözleri ve Deyimler sözlüğüne göre hangisinin anası ağlamamış?
- Bill Gates hangi oyuna olan bağımlılığından dolayı oyunu kendi bilgisayarından silmiş yine de dayanamayıp arkadaşlarının bilgisayarından oynamaya devam etmiştir?
- B ehliyet 125 cc ne zaman gelecek 2023? B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi?
- Hangisi bir atasözüdür? Kim Milyoner 100 binlik soru...
- Genetik olarak normal ve sağlıklı olan bir insanda hangisinden toplamda 24 tane vardır?
- İbni-i Sina çözümü yıllar önce bulmuş! Genç kalıp yaşlılığa elvada diyen 3 besin! Şifa deposu çok tüketildiğinde ise...
- 2. tur seçimlerinde aynı yerde mi oy kullanacağım? 2. turda nerede oy kullanılacak, ne zaman açıklanır?
- EYT'de yeni şanslı grup ortaya çıktı! Emeklilik 5 yıl öne çekilecek! 2001 - 2002 - 2003 sigortalılar dikkat! Staj ve çıraklık sigortası...
- 10 kişiden 5’i bunu yapıyor! Macunu sıkma şekliniz tüm kişiliğinizi ortaya çıkaracak. Meğer ortadan sıkanlar…