Başkan Erdoğan uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan gençleri tebrik etti!

Birçok kurumsal ve akademik sponsorlar ile birlikte, ABD'nin çeşitli şehirlerinde lise seviyesinde düzenlenen dünyanın en büyük bilim yarışması olma özelliğini taşıyan ve her yıl birçok ülkeden 1.100'ün üzerinde projeyle yaklaşık 1.800 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bir yarışmada, ödül kazanan Türk gençlerini Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.