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Başkan Erdoğan uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan gençleri tebrik etti!

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 21.05.2023 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
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Başkan Erdoğan uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan gençleri tebrik etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında ödül alan gençleri tebrik etti. Başkan Erdoğan, "TUBİTAK tarafından desteklenen 3 projemiz Büyük Ödül, 3 projemiz de Özel Ödül kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu büyük başarılarından dolayı evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, her birini gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Birçok kurumsal ve akademik sponsorlar ile birlikte, ABD'nin çeşitli şehirlerinde lise seviyesinde düzenlenen dünyanın en büyük bilim yarışması olma özelliğini taşıyan ve her yıl birçok ülkeden 1.100'ün üzerinde projeyle yaklaşık 1.800 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bir yarışmada, ödül kazanan Türk gençlerini Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI!

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "64 ülkeden 1307 projenin sahibi 1638 öğrencinin katıldığı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda TUBİTAK tarafından desteklenen 3 projemiz Büyük Ödül, 3 projemiz de Özel Ödül kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu büyük başarılarından dolayı evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, her birini gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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