DEVA Partisi’nde istifa depremi! Ali Babacan’ın ’A Takımı’ndaki İkram Dinçer istifa etti

14 Mayıs seçimlerinin ardından hezimete uğrayan muhalefette tartışmalar devam ederken, art arda istifa haberleri de geliyor. Altılı masada başta CHP olmak üzere; İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden sonra DEVA Partisi'nden sonra da üst düzey istifa yaşandı.