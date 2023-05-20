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DEVA Partisi'nde istifa depremi! Ali Babacan'ın 'A Takımı'ndaki İkram Dinçer istifa etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2023
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DEVA Partisi’nde istifa depremi! Ali Babacan’ın ’A Takımı’ndaki İkram Dinçer istifa etti

14 Mayıs seçimlerinin ardından muhalefet kanadından başlayan istifalar devam ediyor. DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini açıklarken; sosyal medya profiline "23. Dönem AK Parti Milletvekili" ifadesini eklemesi de dikkati çekti.

14 Mayıs seçimlerinin ardından hezimete uğrayan muhalefette tartışmalar devam ederken, art arda istifa haberleri de geliyor. Altılı masada başta CHP olmak üzere; İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden sonra DEVA Partisi'nden sonra da üst düzey istifa yaşandı.

BABACAN'IN A TAKIMI'NDAN İSTİFA
DEVA Partisi GMYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Dinçer, istifa kararının gerekçesini ve yaşanan süreci 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra açıklanacağını duyurdu.

Dinçer'in, Twitter'daki profiline, "23. Dönem AK Parti Milletvekili" ifadesini eklemesi de dikkati çekti.

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