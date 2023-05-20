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AK Parti İl Başkanlığı ücretsiz gidiş-dönüş imkanı! AK Parti'den milli iradeye destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2023
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AK Parti İl Başkanlığı ücretsiz gidiş-dönüş imkanı! AK Parti’den milli iradeye destek

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yüzyılın seçimi olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için Ankara’da yaşamasına rağmen başka şehirlerde ikamet eden vatandaşların oy kullanmasına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz gidiş – dönüş imkânı sağlayacağını duyurdu.

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