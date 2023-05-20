Seçim gecesi "kazandık" algısı yapan Ekrem İmamoğlu çark etti: Kesin alırız noktasında değildik

KENDİNİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İLAN ETTİ

Seçim sonrası Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yaptıktan sonra bu kez kendini cumhurbaşkanı yardımcılığına atamıştı.

DAVET MAİLİ ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU

Seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettiğinden olsa gerek kendini de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurdu. Basın mensuplarına attığı bir davet mailinde kendi için "İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.

Gazetecilere "Değerli basın mensupları, Maltepe'de gerçekleşecek '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' programımızda İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu konuşma saati 20:00 olarak değişmiştir. Bilginize sunarız" mesajı gönderildi.