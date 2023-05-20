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Adana'da CHP'den Başkan Erdoğan pankartlarına saldırı | AK Parti: CHP faşizmi Adana’mızda yeniden zuhur ettirmiştir!

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Giriş: 20.05.2023 20:00
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’na 49.52 oy oranı ve 2 milyon 500 binde fazla farklarla hezimeti tattıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı CHP’de baş gösterdi. 28 Mayıs’taki 2. tur seçimlerine giderken seçim çalışmaları kapsamında caddelere asılan Başkan Erdoğan pankartları CHP’li Çukurova ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerince skandal bir şekilde toplandı. Yaşanan alçak olaya AK Parti'den sert tepki gelerek, "CHP faşizmi bugün kendini Adana’mızda yeniden zuhur ettirmiştir. Adanalı hemşerilerimiz 28 Mayıs’ta hukuksuzca uzanan bu elleri kırıp sandıkta büyük bir ders verecektir” denildi.
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