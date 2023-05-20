20 Mayıs 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adana'da CHP'den Başkan Erdoğan pankartlarına saldırı | AK Parti: CHP faşizmi Adana’mızda yeniden zuhur ettirmiştir!
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’na 49.52 oy oranı ve 2 milyon 500 binde fazla farklarla hezimeti tattıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı CHP’de baş gösterdi. 28 Mayıs’taki 2. tur seçimlerine giderken seçim çalışmaları kapsamında caddelere asılan Başkan Erdoğan pankartları CHP’li Çukurova ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerince skandal bir şekilde toplandı. Yaşanan alçak olaya AK Parti'den sert tepki gelerek, "CHP faşizmi bugün kendini Adana’mızda yeniden zuhur ettirmiştir. Adanalı hemşerilerimiz 28 Mayıs’ta hukuksuzca uzanan bu elleri kırıp sandıkta büyük bir ders verecektir” denildi.