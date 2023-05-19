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Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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Yunanistan’a geçmeye çalışan PKK/KCK’lı terörist yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK'lı bir teröristin yakalandığını bildirdi.

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