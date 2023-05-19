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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

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Giriş Tarihi: 19.05.2023 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 19 Mayıs mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

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